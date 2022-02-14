Sınır ötesindeki güvenlik güçlerinin "Sevgililer Günü notları" çiçekçileri duygulandırıyor

DİYARBAKIR (AA) - Sınır ötesinde görevli güvenlik güçlerinden de sipariş alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tatlı bir telaş yaşanıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla günler öncesinden hazırlıklara başlayan bölgedeki çiçekçiler, iş yerlerine ulaşan rengarenk çiçekleri, siparişlere uygun şekilde hazırlıyor.

Çiçekçilerde, bu anlamlı günde vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra sınır ötesinde görevli güvenlik güçlerinin bölgede yaşayan eşine, nişanlısına ya da annesine göndermek istediği çiçek siparişleri de yoğunluk oluşturuyor.

Sınır ötesinden telefon ya da internet üzerinden verilen siparişleri yetiştirebilmek için yoğun bir şekilde çalışan çiçekçiler, özenle hazırladıkları buketleri iletilen sevgi dolu notları da iliştirerek, kahraman güvenlik güçlerinin sevdiklerine ulaştırıyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da çiçekçilik yapan Atilla Çarak, AA muhabirine, yaklaşık 35 yıldır bu sektörde hizmet verdiğini, en büyük yoğunluğu Sevgililer Günü'nde yaşadıklarını söyledi.

Bundan dolayı günler öncesinden hazırlık yapmaya başladıklarını anlatan Çarak, bu Sevgililer Günü için 500'ü aşkın sipariş hazırladıklarını ifade etti.

Çarak, genel siparişlerin yanı sıra yurt dışından gelen siparişler için de ayrı bir özen gösterdiklerini dile getirerek, sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerinin de kendilerine ulaşarak, çiçek siparişi verdiğini aktardı.

İstedikleri çiçeklerden siparişlerini hazırladıklarını anlatan Çarak, belirtilen adreslere çiçekleri ulaştırdıklarını kaydetti.

Elazığ

Elazığ'da çiçekçilik yapan Kaan Yıldırım da üç kuşaktır ailelere mutluluk taşıdıklarını ifade etti.

Bu tür günlerin kendileri için anlamlı olduğunu anlatan Yıldırım, heyecanla aldıkları siparişleri hazırladıklarını söyledi.

Yıldırım, aldıkları siparişler içerisinde en çok etkilendiklerinin güvenlik güçlerinden gelen siparişler olduğuna dikkati çekerek, "Sadece askerlerden aldığımız 40 siparişimiz var. Askeri personelin siparişlerine yazdırdığı notlar bizi çok etkiliyor. Allah askerimizin yardımcısı olsun. Onların isteklerini yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Verilen siparişleri en iyi şekilde adreslerine ulaştırdıklarını belirten Yıldırım, "Vatan için görev yapıyorlar. Bu mutlu günlerde ailelerinin yanında olamıyorlar. Bu güzel günlerde onlara destek olduğumuz, bağ kurduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Yıldırım, Sevgililer Günü'nde annelerine çiçek gönderen güvenlik güçlerinin de olduğunu kaydederek, köylere kadar ulaşıp siparişleri adresine teslim ettiklerini belirtti.

"Eşimden hediye geldi"

Sınır dışında görev yapan asker eşinden çiçek alan M.Ç, eşinin gönderdiği çiçeklerin kendisine ulaştığını, çok mutlu olduğunu söyledi.

M.Ç, "Eşim sınır dışında görev yapıyor. Uzun süredir görüşemiyoruz. Özel günlerimiz hep ayrı geçiyor. Eşimden bir hediye geldi. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bingöl

Çiçekçi Hayrullah Alpay, kar yağışı nedeniyle kendilerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların siparişini evlere teslim ettiklerini aktardı.

Bazı siparişleri çok özel bulduklarını dile getiren Alpay, "Sınır ötesinde görevli güvenlik güçlerimizden gelen siparişler var. Bu siparişler bizleri daha mutlu ediyor. Onların ailesine siparişlerimizi teslim ediyoruz. Hüzünlü bir mutluluk yaşanıyor." diye konuştu.

Alpay, talebin yüksek olduğunu, yoğun mesai yaptıklarını kaydetti.

Mardin

Mardin'deki çiçekçilerde de Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Merkez Artuklu ilçesinde 22 yıldır çiçekçilik yapan Abdurrahman Öncül, siparişleri yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını söyledi.

Yurt dışından, özellikle sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerinden yoğun talep geldiğini belirten Öncül, şöyle konuştu:

"Sınır ötesinde görev yapan bütün askerlerimizin bir an önce sevdiklerine kavuşmasını temenni ediyoruz. Bazen askerlerimizin yazdıkları notlarda da gerçekten duygulanmamak elde değil. Hüzünlendiğimiz de oluyor ama bir an önce sevdiklerine kavuşmalarını temenni edip, mutluluklarına vesile olmaktan da mutluluk duyuyoruz."