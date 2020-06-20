Sınır ötesinde görev yapan polislere çocuklarından "Babalar Günü" sürprizi - KONYA
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Sınır ötesinde görev yapan polislere çocuklarından "Babalar Günü" sürprizi - KONYA

Suriye'de görev yapan polislerin Konya'da yaşayan çocukları, Konya Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı kliple, babalarına sürpriz yaptı.

20.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:02

Suriye'de görev yapan polislerin Konya'da yaşayan çocukları, Konya Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı kliple, babalarına sürpriz yaptı.

Konya Emniyet Müdürlüğünce, "Suriye'de destan yazan silah arkadaşlarımıza evlatlarından mesaj" başlığıyla hazırlanan klipte, yaşları 2 ile 25 arasında değişen polis çocukları kamera karşısına geçti.

Polis üniforması giyen, selam duran ve şiir okuyan çocuklar, babalarının gününü kutladı, özlem ve sevgisini dile getirdi.

Klipte görüntüsüne yer verilen bir genç, babasına, "Konya'dan Suriye'de görev yapan babama kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Babacığım seni çok seviyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun." diye seslendi.

Bir başkası da "Sen, aziz vatan için Suriye'de görev yaparken bizler de burada özlemle bekliyoruz. İnşallah oradan sağ salim dönersiniz, sizinle gurur duyuyoruz. Babalar Günü'nüz kutlu olsun. Baba, seni çok seviyorum." sözleriyle duygularını paylaştı.

Emniyet Müdürlüğünde seminer odasına davet edilen polisler ise sinevizyona yansıtılan görünlerde evlatlarını görünce hem şaşırdı hem de duygulandı.

Çocuklarını ekranda görmenin sevincini yaşayan bazı polislerin ise gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşılan klip, çok sayıda beğeni aldı.

Sınır ötesinde görev yapan polislere çocuklarından 'Babalar Günü' sürprizi - KONYA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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