Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Burgas Bölge Tarih Müzesi işbirliğinde yürütülen "Sınır Ötesi Ortak Tarih ve Kültürel Miras" Projesi sona erdi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Burgas Bölge Tarih Müzesi Müdürü Milen Mikolov ile proje koordinatörleri katıldı.

Asan, toplantıda yaptığı konuşmada, projeyi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Proje kapsamında Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki Aya Nikola Manastırı yolunun düzenlendiğini ifade eden Asan, yolun ışıklandırılarak yayaların güvenliğinin sağlandığını belirtti.

Manastırın içerisinde oluşan yosunların da temizlendiğini aktaran Asan, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yerli ve yabancı turistlerin de ziyaretlerinin arttığına dikkat çeken Asan, Kıyıköy beldesinin son yıllarda tarihi ve kültürel yapısıyla bölgede dikkat çeken yerlerden biri olduğunu vurguladı.

Asan, proje maliyetinin 230 bin avro olduğunu anımsattı. Toplantıda Mikolov da bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA