Sınır ötesi operasyonun ardından "Boralar" Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sınır ötesi operasyonun ardından "Boralar" Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor

Sınır ötesi operasyonun ardından 'Boralar' Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Suriye'de sınır ötesi operasyonlara katılan askerler, şimdi de sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için çalışıyor.

Suriye'de sınır ötesi operasyonlara katılan askerler, şimdi de sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için çalışıyor.

Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı 400 kişilik "Boralar timi", sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılıyor.

Suriye'nin kuzeyinden gelen komanda birlikleri, operasyon bölgesinden döndükten sonra şimdi de gece gündüz demeden Bozkurt'taki enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Askerlerin bir kısmı ellerine aldıkları kürek ve el arabaları ile dükkanların içini temizlerken, bir kısmı da yapılan iş bölümü sonucu diğer işlere koşuyor.

Jandarma personeli, bölgenin bir an önce eski günlerine dönmesi için canla başla mücadele ediyor.

Sınır ötesi operasyonun ardından 'Boralar' Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor
Sınır ötesi operasyonun ardından 'Boralar' Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor
Sınır ötesi operasyonun ardından 'Boralar' Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor
Sınır ötesi operasyonun ardından 'Boralar' Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Son dakika haber | Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika haber | Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi
Bozkurt'ta aracıyla sel sularına kapılarak 200 metre sürüklenen adam, mucizevi kurtuluşunu anlattı
Bozkurt'ta aracıyla sel sularına kapılarak 200 metre sürüklenen adam, mucizevi kurtuluşunu anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Haluk Levent Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sınır ötesi operasyonun ardından "Boralar" Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 17:56:30. #1.14#

title