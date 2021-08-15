Sınır ötesi operasyonun ardından "Boralar" Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor

Suriye'de sınır ötesi operasyonlara katılan askerler, şimdi de sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için çalışıyor.

Suriye'de sınır ötesi operasyonlara katılan askerler, şimdi de sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için çalışıyor.

Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı 400 kişilik "Boralar timi", sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılıyor.

Suriye'nin kuzeyinden gelen komanda birlikleri, operasyon bölgesinden döndükten sonra şimdi de gece gündüz demeden Bozkurt'taki enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Askerlerin bir kısmı ellerine aldıkları kürek ve el arabaları ile dükkanların içini temizlerken, bir kısmı da yapılan iş bölümü sonucu diğer işlere koşuyor.

Jandarma personeli, bölgenin bir an önce eski günlerine dönmesi için canla başla mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor