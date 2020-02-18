Sınır ötesi operasyonlarda görev yapan sağlık personeli onurlandırıldı
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Sınır ötesi operasyonlarda görev yapan sağlık personeli onurlandırıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatında görev yapan 40 Umke ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline plaket takdim edildi.

18.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:26
Sınır ötesi operasyonlarda görev yapan sağlık personeli onurlandırıldı

tarafından Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatında görev yapan 40 Umke ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline plaket takdim edildi.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırları çerisinde yürütülmekte olan "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı " harekatlarına katılarak görev yapan 40 Umke ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve Acil Sağlık Hizmetleri birim sorumlusu Mehmet Yılmaz tarafından plaket takdim edildi" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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