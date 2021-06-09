Sınır ötesi masallar eğitimleri başladı
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Sınır ötesi masallar eğitimleri başladı

Sınır ötesi masallar eğitimleri başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilecek ve "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı" kapsamında yürütülecek olan Sınır-Ötesi Masallar Projesi ile binlerce yıllık gelenek geleceğe aktarılacak.

Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) önderliğinde yürütülen Almanya-Hessen Belediyesinden "Brüder-Grimm Haus Müzesi" proje ortağı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakçi olarak yer aldığı 'Sınır Ötesi Masallar' projesi eğitim programı açılışı gerçekleştirildi.

Proje koordinatörlüğünü Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül Hanımefendi'nin yaptığı projenin açılışına Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve eğitimciler katıldı.

Bir otelde düzenlenen projenin açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Gülden Gül Hanımefendi,projenin Türkiye ve AB arasında hayata geçirilen "Ortak Kültürel Miras" kapsamında hazırlandığını belirtti.

GAGEV (Gaziantep'i Geliştirme Vakfı) proje ofisi tarafından yazılan projenin 2021 Nisan ayı itibari ile başladığını dile getiren Gülden Gül, hibe miktarının yaklaşık 1 milyon TL olduğunu söyledi.

Gül, somut olmayan kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra farklı kültür ve ülkelerin masallarının Türkiye'de inceleme imkânı sunacak projenin, aynı zamanda Türk masallarının da uluslararası platformlarda tanıtılmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

Proje faaliyetleri hakkında da bilgi veren Gül, "Proje kapsamında öğretmen ve müze çalışanlarından oluşan 100 katılımcıya 'Masal Anlatma' eğitimi düzenlenecek olup toplamda 9 atölye çalışmasında eğitimler yürütülecektir. Halk bilimcilerimiz ve derlemecilerimizle 9 ilçe ve köylerinde alan araştırması ve somut olmayan kültürel öğeler kayıt altına alınacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteği ile Oyuncak Müzesi Bahçesinde Masat Atölyesi kurulacak. 300 kişilik uluslararası masal konferansı düzenlenecek. Türk ve yabancı akademisyenlerden oluşturulan komisyon tarafından 30 farklı daha önce derlenmiş masallar seçilerek kitap haline getirilecek. Derlenen ve çevirisi yapılan Türk ve Alman masal kitapları, Almanya'da ve Türkiye'de 300 farklı müze ve kütüphanede kullanıma sunulacak ve Almanya çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrasında eğitim alan masal anlatıcılarına, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından sertifikaları verildi.

Kaynak: Bültenler

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