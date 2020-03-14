Sınır ötesi harekatlardan sonra askeri malzemelere ilgi arttı
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Alanya, TSK, Güncel

Sınır ötesi harekatlardan sonra askeri malzemelere ilgi arttı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen harekatlar sonrasında, ülke genelinde askeri malzemelere olan ilgi arttı.

14.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:44
Sınır ötesi harekatlardan sonra askeri malzemelere ilgi arttı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen harekatlar sonrasında, ülke genelinde askeri malzemelere olan ilgi arttı.


15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından TSK tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi harekatlar ve televizyonlarda yayınlanan askeri dizilerden sonra, ülke genelinde askeri malzemelere olan ilgi artıyor. Özellikle askeri kamuflaj rengi olan tişörtler, montlar, pantolonlar, askeri bereler ve asker künyeleri sıkça talep ediliyor.


"Türk milletinin asil bir damarı vardır"


Konya'da 50 yıldır asker ve polis malzemesi satışı yapan bir ailenin 3. kuşağı olan Mehmet Alanya, vatandaşların özellikle sınır ötesi harekatlardan sonra daha duyarlı olduğunu söyledi. Bunun daha öncesinde de 15 Temmuz sürecinde yine aynı yoğunluğu yaşadıklarını belirten Alanya, "Türk milletinin asil bir damarı vardır. Bu damardaki vatandaşlarımız genellikle bu tarz ürünleri çok tercih ediyorlar. Bizde onlara asker künyesi, kamuflaj tişörtlerinden, asker beresi, bordo bere, mavi berelerimizden veriyoruz" dedi.


"Kargo konusunda yetişemiyoruz"


Bu tarz ürünlere 16 yaşından 50-60 yaşına kadar her yaştan vatandaşın ilgisi olduğunu dile getiren Alanya, 81 ile ürün gönderdiklerini ve bazı zamanlar kargolara yetişemediklerini ifade etti. Alanya, "Annelerimiz geliyor, genç kardeşlerimiz geliyor, bacılarımız geliyor ve bizden sürekli askeri malzeme istiyorlar. Mesela künye istiyorlar, Mehmetçikle alakalı bazı ürünler istiyorlar. Bizde orijinal olmayan ürünlerimizi, yani halkımıza sıkıntısı olmayacak ürünleri fiyat konusunda yardımcı olarak veriyoruz. Konya'da 3 tane mağazamız 81 ilimize malzeme gönderiyoruz. İnsanlarımızın çok talebi oluyor. Bazı durumlarda kargo konusunda yetişemiyoruz. Çünkü devamlı 'Ben bere istiyorum', 'Ben künye istiyorum' şeklinde talep var. 'Eşim asker, onun yemin törenine gideceğim, çocuğuma asker kıyafeti giydireceğim' gibisinden çok talep var, yetişemiyoruz. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız onlarla beraber" şeklinde konuştu.


"Kimlik sormadan malzeme satmıyoruz"


Sivil vatandaşlara orijinal olan ürünleri satmadıklarını kaydeden Alanya, orijinal ürünleri sadece asker ve polislere, kimlik sorarak sattıklarını dile getirdi. Alanya, "Sivil vatandaşlarımıza kimliksiz ürün vermememizin en büyük sebebi art niyetli insanlar olabiliyor. Bu bizim insanımızı korumak için. Herhangi bir terör eylemi olabilir, propaganda olabilir. Bir vatandaş, 'Benim bir polis şapkasına ihtiyacım var' dediği zaman vermiyoruz. Müşterilerimize kimliklerini sormadan kesinlikle malzeme satmıyoruz" ifadelerini kullandı.


Askeri ürünleri tercih eden vatandaşlar ise, bu tarz ürünleri çok sevdiklerini, bunları giyerek görev yapan asker ve polislere manevi destek olduklarını söylediler. - KONYA

Kaynak: İHA

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