Sınır ötesi DEAŞ operasyonu Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Suriye'deki yerel polis ile birlikte Azez ilçesinde düzenledikleri operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen A.U. (25) yakalandı. Sınır ötesine taşan operasyonda gözaltına alınan A.U. sorgusunun ardından Kilis Adliyesine sevk edileceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA