"Sınır Ötesi Bölgede El Sanatları ve Antikacılığın Geleceği" konferansı
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"Sınır Ötesi Bölgede El Sanatları ve Antikacılığın Geleceği" konferansı

25.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:46

Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğinin (TRAKDOSK), Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürüttüğü "Haskova ve Edirne Arasındaki Sınır Ötesi Turizm Potansiyelinin Arttırılması" projesi kapsamında "Sınır Ötesi Bölgede El Sanatları ve...

Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğinin (TRAKDOSK), Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürüttüğü "Haskova ve Edirne Arasındaki Sınır Ötesi Turizm Potansiyelinin Arttırılması" projesi kapsamında "Sınır Ötesi Bölgede El Sanatları ve Antikacılığın Geleceği" konulu e-konferans düzenlendi.

Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Akdağ, Avrupa Birliği projelerinin sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

El sanatları ve antikacılık temalı projenin faydalı geçtiğini aktaran Akdağ, projenin her iki ülke içinde yararlı olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan Bölgesel Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Derneği Başkanı Eugeniy Ivanov ise el sanatlarının zaman için değişikliklere uğradığını belirtti.

El sanatların ürünlerinin satışında yeni yöntemler kullanılmaya başlandığını aktaran Ivanov, "Yıllar önce zanaatçıların ürünleri yüz yüze satılan ürünler iken günümüzde internetten satışı çoğaldı. Günümüzün Bulgaristan şartlarında bu yeni tür ürün sergileme ve pazarlamaya alışılamadı. Bu projemizde bu zanaatkarlara ürünlerini yeni bir şekilde pazarlayabilme imkanı sunduk ve artık onlar da bu pazarda yavaş yavaş yerlerini alacaklar." ifadelerini kullandı.

Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan da Türkiye'nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve arkeolojik değerlere sahip çıkılıp geleceğe taşınması gerektiğini kaydetti.

Konferansta, Horhor Antikacılar Çarşısı Dernek Başkanı Metin Özkaya, Edirne İl Kültür Müdürlüğü'nden uzman Yıldız Gündoğdu, Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO Öğretim Görevlisi Gürkan Uzunköprü, UNESCO Uzmanı Yaşagül EKİNCİ, Çekül Vakfı Temsilcisi Namık Kemal Döleneken ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da birer konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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