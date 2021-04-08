SİNİR KRİZİ GEÇİRİP EVDEKİ EŞYALARI BALKONDAN AŞAĞI ATTI
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SİNİR KRİZİ GEÇİRİP EVDEKİ EŞYALARI BALKONDAN AŞAĞI ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Sami Ç. (55) bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları balkondan aşağı attı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Sami Ç. (55) bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları balkondan aşağı attı. Polis tarafından bir saatlik çabanın ardından ikna edilen Sami Ç., hastaneye kaldırıldı.

Cemal Paşa Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 9 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Sami Ç., sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Evindeki eşyaları tek tek aşağı atan Sami Ç.'yi komşuları şaşkınlıkla izledi. İhbar üzerine siteye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler apartmanın altında güvenlik önlemi alırken, Sami Ç.'yi de aşağı inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Polislerin yaklaşık bir saatlik çabasının ardından aşağı indirilen Sami Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP EVDEKİ EŞYALARI BALKONDAN AŞAĞI ATTI
SİNİR KRİZİ GEÇİRİP EVDEKİ EŞYALARI BALKONDAN AŞAĞI ATTI
SİNİR KRİZİ GEÇİRİP EVDEKİ EŞYALARI BALKONDAN AŞAĞI ATTI
SİNİR KRİZİ GEÇİRİP EVDEKİ EŞYALARI BALKONDAN AŞAĞI ATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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