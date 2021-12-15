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Sinir krizi geçirince kendisini odaya kilitledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinir krizi geçirince kendisini odaya kilitledi Odada kilitli kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı Küçükçekmece'de, iddiaya göre sinir krizi geçiren adam kendisini odaya kilitledi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Sinir krizi geçirince kendisini odaya kilitledi

Odada kilitli kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, iddiaya göre sinir krizi geçiren adam kendisini odaya kilitledi. Kapı açılmayınca içeride mahsur kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı. Adam baygın halde hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde çocuklarıyla tartışan Orhan M., sinir krizi geçirip kendini odaya kilitledi. Bir süre sonra çocukları babalarının olduğu odanın kapısını açmak istedi. Kapı açılmayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı içeri girdiğinde Orhan M.'nin odada yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, adamın baygın olduğunu belirledi. İlk kontrolün ardından adam sedyeyle ambulansa kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan adamın tedavisine devam ediliyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sinir krizi geçirince kendisini odaya kilitledi

Sinir krizi geçirince kendisini odaya kilitledi

Sinir krizi geçirince kendisini odaya kilitledi

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