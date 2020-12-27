Sinir krizi geçirince intihar etmek istedi, polis dakikalarca ikna etmeye çalıştı

Sinir krizi geçirince intihar etmek istedi, polis dakikalarca ikna etmeye çalıştı Arnavutköy'de sabah saatlerinde evinde sinir krizi geçiren bir vatandaş, balkona çıkıp intihar etmek isteyince olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sinir krizi geçirince intihar etmek istedi, polis dakikalarca ikna etmeye çalıştı

İSTANBUL - Arnavutköy'de sabah saatlerinde evinde sinir krizi geçiren bir vatandaş, balkona çıkıp intihar etmek isteyince olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Zaman zaman balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirirken polis dakikalarca ikna etmeye çalıştı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Karatay Sokak'ta meydana gelen olayda, sabah saatlerinde iddiaya göre evinde sinir krizi geçiren Y.A. evinin balkonuna çıkarak intihar etmek istedi. İntihar etmek isteyen Y.A.'yı ikna etmeye çalışan komşuları başarılı olamayınca olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirirken, dakikalarca polisin ikna etmeye çalıştığı Y.A. zorlukla çıktığı balkondan indirilirdi. Sağlık ekipleri tarafından bulunduğu evde ilk müdahalesi yapılan Y.A. sağlık kontrolleri tamamlanmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK