SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN EVİNİ SU BASTIRDI, ARDINDAN YAKMAYA ÇALIŞTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN EVİNİ SU BASTIRDI, ARDINDAN YAKMAYA ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sinir krizi geçirip kendisini evine kilitleyen Şükran T. (39), musluklarını açıp su basmasını sağladığı dairesini, aynı anda yakmaya da çalıştı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sinir krizi geçirip kendisini evine kilitleyen Şükran T. (39), musluklarını açıp su basmasını sağladığı dairesini, aynı anda yakmaya da çalıştı.

Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Şükran T., iddiaya göre sinir krizi geçirerek kendisini evine kilitledi. Banyo ve mutfak musluklarını açarak evini su basmasını sağlayan Şükran T., aynı anda eşyaları yakmaya çalıştı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdivenli araç yardımıyla evin balkonundan giren itfaiye ve polis ekipleri, Şükran T.'yi ikna edip, evden çıkardı. Şükran T., sağlık kontrolü için ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN EVİNİ SU BASTIRDI, ARDINDAN YAKMAYA ÇALIŞTI

SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN EVİNİ SU BASTIRDI, ARDINDAN YAKMAYA ÇALIŞTI

SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN EVİNİ SU BASTIRDI, ARDINDAN YAKMAYA ÇALIŞTI

SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN EVİNİ SU BASTIRDI, ARDINDAN YAKMAYA ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sulama kanalına düşüp, 5 kilometre sürüklenen kadın ölü bulundu

Sulama kanalına düşüp, 5 kilometre sürüklenen kadın ölü bulundu

 KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU

KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU

 Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis kendini böyle savundu: Gözüm kararmıştı

Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis kendini böyle savundu: Gözüm kararmıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title