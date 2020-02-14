: Sinir krizi geçiren genci polis sakinleştirdi

14.02.2020 00:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 01:00

Turgutlu ilçesinde sinir krizi geçirip ev eşyalarını sokağa atan bir kişi, polis tarafından sakinleştirilerek ikna edildi.

Alınan bilgiye göre Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta ikamet eden Ş. M, bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışanların üzerine oturduğu apartmanın üçüncü katındaki balkondan evdeki eşyaları fırlattı.

Olayın ihbar edilmesi sonrasında olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri uzun süre Ş.M.'yi sakinleştirmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de balkondan atlama ihtimaline karşı sokakta hava yastığı açtı.

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iknası sonucu Ş.M., kendisini kilitlediği evden çıktı.

Kaynak: AA

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