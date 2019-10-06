Sinir krizi geçiren genç ortalığı birbirine kattı

06.10.2019 13:57

Adıyaman'da sinir krizi geçiren bir kişi, kendisini sakinleştirmeye çalışan akrabasını darp ederek yaralandıktan sonra kendisine zarar verdi.



Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Cem Evi yakınlarında ikamet eden U.C. isimli genç bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Akrabası C.C. genci sakinleştirmeye çalıştı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan C.C'ye saldırarak darp edip yaralayan şahıs, daha sonra ikamet içerisinde kendisine zarar vererek kendisini de yaraladı. Yaralı C.C.'ye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. U.C. de olay yerine gelen polis ekiplerince alınarak olay yerinde bekletilen ambulansa alındı. Her iki yaralı tedavi edilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA