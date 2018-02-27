Sinir Krizi Geçiren Genç Kız, Oturduğu Evi Yaktı
Gaziantep'te babası cezaevinde olan ve kardeşi 3 ay önce intihar eden genç kız sinir krizi geçirip evini ateşe verdi.
Gaziantep'te bunalıma giren genç kız, evi ateşe verdi. Demir kapıyı kırmaya çalışan ekipler, merdivenle eve çıkararak genç kızı kurtardı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, EVİNİ ATEŞE VERDİ
Mithatpaşa Mahallesi Halil İbrahim Sokak'ta 2 katlı evin üst katında annesi S.T. ile birlikte yaşayan E.T., annesinin evde olmadığı saatte girdiği bunalım sonucu sinir krizi geçirerek, oturduğu evi ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek ve genç kızı kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Önce kilitli olan demir kapıyı açmaya çalışan ekipler, balyoz ve kesme makasla çabalarına rağmen başarılı olamadı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Ekipler, buldukları merdiven yardımıyla eve girerek, demir kapının kilidini spiral ile kesti. Evdeki yangına müdahale eden ekipler, yaralandığı tespit edilen genç kızı dışarı çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KARDEŞİ 3 AY ÖNCE İNTİHAR ETMİŞTİ
Öte yandan, genç kızın kardeşi A.T.'nin 3 ay önce intihar ettiği, babası R.T.'nin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ile itfaiye ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
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türkiyeyi ne hale getirdi yönetenler herkez isyanda herkez mutsuz toplum olarak çok zor günler yaşıyoruz sonumuz hayır olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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RABBİM SABIR VERSİN YA İÇİM GİTTİCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Allah kolaylık versin kardeşim kolay değil hayatta bazı şeylere göğüs germek.Allah yardımcın olsun yükünü üzerinden alsın inşallah.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır