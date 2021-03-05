Sinir krizi geçiren eli bıçaklı genç çevredekilere korku dolu anlar yaşattı
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Sinir krizi geçiren eli bıçaklı genç çevredekilere korku dolu anlar yaşattı

05.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:37
Sinir krizi geçiren eli bıçaklı genç çevredekilere korku dolu anlar yaşattı

Arnavutköy'de sinir krizi geçirerek elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan genç, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Arnavutköy'de sinir krizi geçirerek elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan genç, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yaşandı. Saat 17.00 sıralarında cadde üzerinde yürüyen genç, birden bağırmaya başladı. Bir süre bağıran genç daha sonra üzerindeki bıçağı çıkartarak etrafa savurmaya başladı. Etraftaki vatandaşlar sinir krizi geçiren genci ikna etmeye çalıştı, ancak 27 yaşındaki Sercan G. bir türlü ikna olmadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun süren bıçağı bırakıp teslim olması yönündeki ikazlarına rağmen Sercan G. yine ikna edilemedi.

Olay yerine gelen polis müdahale etti

İkna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan Ercan G.'ye olay yerindeki polislerden biri müdahale etti. Polise direnen genç yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Korku dolu anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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