Sinir krizi geçirdi, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
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Sinir krizi geçirdi, evdeki eşyaları sokağa fırlattı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sinir krizi geçirdiği ileri sürülen Ş.M., 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkarak eşyaları sokağa attı.

14.02.2020 02:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 02:19
Sinir krizi geçirdi, evdeki eşyaları sokağa fırlattı

MANİSA'nın ilçesinde, sinir krizi geçirdiği ileri sürülen Ş.M., 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkarak eşyaları sokağa attı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Ş.M., merkezine götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Selvitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sinir krizi geçiren Ş.M., kendini eve kilitledi. Kendisine yardım etmek isteyenleri eve sokmayan Ş.M., daha sonra üçüncü katta bulunan evin balkonuna çıkarak eşyaları yolla attı. Komşularının İhbarı üzerine olay yerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Sağlık ve ekipleri de intikal etti. ekipleri Ş.M.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak tedbir aldı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Ş.M., polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA
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