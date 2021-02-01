Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
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Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı

01.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:00
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı

Ermenistan sınırındaki Kars'ın merkez Yalçınlar köyünde muhtar ve azaların kara serdikleri battaniye ve minderlerde oturarak yaptıkları toplantı renkli görüntüler oluşturdu.

Ermenistan sınırındaki Kars'ın merkez Yalçınlar köyünde muhtar ve azaların kara serdikleri battaniye ve minderlerde oturarak yaptıkları toplantı renkli görüntüler oluşturdu. Sınıra sıfır kilometredeki köyün tepe noktasında bir araya gelen köylüler, sorunlarını ve neler yapabileceklerini konuştu.

Yalçınlar köyü sakinleri sınıra sıfır kilometredeki köyün tepe noktasında buluştu. Köyün sorunlarını görüşen vatandaşlar, neler yapılacağını da konuştu. Aşık Arif Gülcani'nin saz çalıp, türkü söyleyerek renk kattığı toplantıda yakılan ateş, semaverde çay, patates közlemesi ve yöresel yiyecekler ikram edildi. Toplantıyı geleneksel hale getirdiklerini söyleyen Muhtar Tekin Çiftçi, "Ayda bir toplanır köyün sorunlularını piknik havasında aşıklarımızın sazlı sözlü türküleri ve hoş sohbetler eşliğinde tartışırız. Bugün de köy meclisi olarak burada toplandık. Halıları, kilimleri kar üstüne serdik. Güzel bir ortam oluşturduk. Aşık Arif Gülcani de sağolsun meclisimize katılarak bize şeref verdi. Türküler söyledi, hikayeler anlattı. Eskileri konuştuk, hasbihal ettik. Çayımızı içtik, patates közledik, ketelerimizi yedik" diye konuştu.

Köyün renkli siması Yaşar Akbaba'nın eski geleneklerin yanı sıra günümüzdeki yaşam kültürünü kendine has üslubuyla anlatması ise buluşmaya ayrı bir renk kattı.

Kar üstüne yakılan odunun alevleri ortamı bedenleri, semaverde demlenen çay ortamdakilerin içini ısıttı, tezekte közlenen patates ise nostalji oluşturdu.

Köylüler daha sonra halı ve kilimlerini, yastık ve minderlerini topladıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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