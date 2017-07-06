Sınır Köyünde Playstation Oyun Salonu Açıldı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Köprülü Köyü'nde, İş-Kur İl Müdürlüğü destekli Playstation oyun salonu açıldı.



Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesine bağlı Köprülü Köyü'nde oturan Ferset Kılıç, İş-Kur'dan aldığı 36 bin liralık engelli hibe desteği ile Köprülü Köyü'nde playstation oyun salonunu açtı. Sınır köyünde ilk defa açılan ve büyük ilgi gören playstation oyun salonunun açılışını Hakkari Türkiye İş Kurumu Şube Müdürü Tuncay Özdemir, İş ve Meslek Danışmanı Kerevan Açar ve Züleyha Çiftçi yaptı. Köprülü Köyü'nde yaşayan gençler, sosyal aktivite olarak köylerine oyun salonunun açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



- Hakkari