Sınır köylerdeki öğrenciler tiyatro ile buluşturuluyor

08.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:06

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, sınıra yakın bölgelerdeki okullarda öğrencileri tiyatro ile buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı "Mardinmasa" birimi, özellikle kırsalda yaşayan öğrencilerin tiyatro ile buluşması için "Okuluma Tiyatro Geldi Projesi"ni hayata geçirdi.

Suriye sınırındaki okullarda uygulanmaya başlanan proje kapsamında, belediyenin tiyatro ekibi okul okul gezerek çocuklar için oyunlar sahneliyor.

Kızıltepe ilçesinde sınıra yakın Büyük Boğaziye, Küçük Boğaziye, Çıplak ve Taşlıca mahallelerini ziyaret eden ekipler, ilkokul öğrencilerini tiyatro ile tanıştırdı.

Projenin sorumlusu Duygu Baytur, yaptığı açıklamada, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın desteğiyle 38 sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini söyledi.

Çocukları eğlendirerek eğitmek, derslerine daha iyi motive olmalarını sağlamak amacıyla, "Okuluma Tiyatro Geldi Projesi"ni başlattıklarını belirten Baytur, "Yaklaşık 50 okulda 4 bin 500 öğrencimize tiyatro gösterimi hedefliyoruz. Bugün de sınırdaki ilkokullarımızda çocuklarımızla beraberiz. Çocuklarımız çok memnun, etkinliklerden büyük keyif alıyor. Hacivat Karagöz oyunları, sihirbazlık gösterileri ve çeşitli etkinliklerle gösterilerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Terör saldırısının yaşandığı mahalledeki çocuklara moral

Taşlıca İlkokulu Müdür Yardımcısı Abdulaziz Sağlam, okulun bulunduğu mahalleye Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki bölgeden havan saldırısı düzenlendiğini, saldırıda 2 kişinin şehit olduğunu, 12 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Yaralananlardan 7'sinin öğrencileri olduğunu anlatan Sağlam, "Öğrencilerimizin çoğunun psikolojisi bozulmuştu. Çocuklar resim dersinde yaralı çocukların resimlerini yapıyorlardı. Bu etkinliğin yapılması öğrencilerimizin psikolojisi için güzel oldu. Öğrencilerimiz çok eğleniyor." ifadelerini kullandı.

Çıplak İlkokulu sınıf öğretmeni Merve Ece de sınır bölgesindeki okulda böyle bir programın düzenlenmesinin önemine değinerek, çocukların motivasyonu adına güzel bir çalışma yapıldığını vurguladı.

Öğrencilerden Aysel Karadeniz, etkinlikte eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA