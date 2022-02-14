Sınır Köprüsündeki Protestoya Müdahale

Amerika'yla Kanada arasındaki sınır köprüsünde günlerdir süren kamyoncuların protestosu polisin müdahalesiyle sona erdi. Polisin müdahalesinde bazı protestocular gözaltına alındı. Ambossador Köprüsü'ndeki eylem Amerika-Kanada ticaretini tehdit eder hale gelmişti. Köprü Kuzey Amerika'nın en yoğun kara sınır geçişi. "Özgürlük Konvoyu" salgınla mücadele çerçevesinde aşı gibi bazı zorunlulukları protesto ediyordu

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