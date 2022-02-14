Sınır Köprüsündeki Protestoya Müdahale
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Amerika'yla Kanada arasındaki sınır köprüsünde günlerdir süren kamyoncuların protestosu polisin müdahalesiyle sona erdi.
Amerika'yla Kanada arasındaki sınır köprüsünde günlerdir süren kamyoncuların protestosu polisin müdahalesiyle sona erdi. Polisin müdahalesinde bazı protestocular gözaltına alındı. Ambossador Köprüsü'ndeki eylem Amerika-Kanada ticaretini tehdit eder hale gelmişti. Köprü Kuzey Amerika'nın en yoğun kara sınır geçişi. "Özgürlük Konvoyu" salgınla mücadele çerçevesinde aşı gibi bazı zorunlulukları protesto ediyordu
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