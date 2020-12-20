Sınır kenti Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Sınır kenti Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

20.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:20

Sınır kenti Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, soğuk havada uygulama yapan polislere vatandaşlar lokum ikram etti.

Sınır kenti Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

KİLİS - Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, soğuk havada uygulama yapan polislere vatandaşlar lokum ikram etti.

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis'te de sorunsuz bir şekilde sürüyor.

Kilis'te kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, kentte araç ve yaya trafiği tamamen dururken, kısıtlamadan muaf olan kişiler çıkabiliyor. Ekiplerin, mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü. Soğuk havada uygulama yapan polis memurlarına bir vatandaş lokum ikram etti.

Sınır kenti Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sınır kenti Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sınır kenti Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sınır kenti Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sınır kenti Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sınır kenti Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sınır kenti Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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