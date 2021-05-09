Sınır kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sınır kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği

Sınır kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs ile mücadele kapsamında Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürerken, denetimler de sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürerken, denetimler de sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de vatandaşlar kurallara uyuyor. Ramazan ayının etkisiyle cadde ve sokakların boş kaldığı kentti, kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde uygulama yapıyor. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında kurallara uymayan vatandaşlara yaptırım uyguladı.

Kısıtlamadan muaf olan esnaflar iş yerini açarken, inşaat sektöründe çalışanlar, muaf oldukları için çalışmalarını sürdürüyorlar. - KİLİS

Sınır kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği
Sınır kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme çağrısı yapan uzmanlar, okullarla ilgili bir noktaya dikkat çekti
Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme çağrısı yapan uzmanlar, okullarla ilgili bir noktaya dikkat çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sınır kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 12:46:57. #1.16#

title