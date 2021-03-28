- Sınır Kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği
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- Sınır Kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | Yerel

- Sınır Kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürüyor.

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- Sınır Kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği

KİLİS - Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürüyor.

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında kırmızı kategoride bulunan Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor. Suriye sınırına sıfır noktasında bulunan Kilis'te vatandaşlar kurallara uydukları gözlenirken, kent genelinde polis uygulama yaparak, denetimlerde bulunuyor. Kısıtlama nedeniyle paket servisi yapan iş yerleri çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde uygulamaları sıklaştırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında vatandaşların dışarı çıkmadıkları gözlendi.

- Sınır Kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği
- Sınır Kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği
- Sınır Kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği
- Sınır Kenti Kilis'te kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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