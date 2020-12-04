Sınır Kenti Kilis'te 56 Saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Sınır Kenti Kilis'te 56 Saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

04.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:43

Sınır Kenti Kilis'te 56 Saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sınır Kenti Kilis'te 56 Saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar güvenlik görevlileri ile temizlik çalışanlarına kaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına Kilis'te vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi.

Saat 21.00 itibariyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründüğü kentte, araç ve yaya trafiğinin tamamen durdu. . Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Polis ekipleri, mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, evlere paket servis yapan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü gözlendi.

Sınır Kenti Kilis'te 56 Saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sınır Kenti Kilis'te 56 Saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sınır Kenti Kilis'te 56 Saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sınır Kenti Kilis'te 56 Saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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