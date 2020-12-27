Sınır kenti Kilis sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
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Sınır kenti Kilis sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

27.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:43
Sınır kenti Kilis sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürüyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürüyor.

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis'te de büyük ekseriyetle uyuluyor. Kilis'te kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, kentte araç ve yaya trafiği tamamen durdu. Ekiplerin mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü. - KİLİS

Sınır kenti Kilis sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
Sınır kenti Kilis sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
Sınır kenti Kilis sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
Sınır kenti Kilis sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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