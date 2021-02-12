Sınır kenti Kilis'in tarihi 3 ciltlik kitapla anlatıldı

Kilis Belediyesinin destekleriyle tarihinin gelecek kuşaklara aktarılması için hazırlanan 3 ciltlik "Kilis Kazası Halep Vilayet Salnameleri" eserinin tanıtımını yapıldı.

Prof. Dr. Bilgehan Pamuk tarafından Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan "Kilis Kazası Halep Vilayet Salnameleri" adlı eserde 1867'den 1908'e kadar kentte yaşanan gelişmeler ele alındı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında, belediye olarak memleketin köklü tarihini önemsediklerini söyledi.

Ramazan, kent adına gurur verici bir eser ortaya çıktığını belirterek, "Bu kitabın her bir sayfasında bu tarihi dokuyu hissedebileceğinize eminim. Tam anlamıyla memleketimizin adına gurur verici bir eser ortaya konması sevindirici. Bu nadide eserin tarihi değeri olduğu kadar akademik değerinin de olduğunun farkındayız. Eserimiz için ilk etapta 1000 takım 3 bin cilt kitap hazırlattık. Başta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olmak üzere ülkemizin önemli kurum ve kütüphanelerine birer takım gönderdik." dedi.

Osmanlı arşivleri taranarak hazırlandı

Prof. Dr. Bilgehan Pamuk da kitabı hazırlayarak hayallerini gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kitabı hazırlarken yaklaşık 9 bin 800 sayfalık bir külliyatı taradığına dikkati çeken Pamuk, "Rahmetli Belediye Başkanı Abdi Bulut ile başlayan bir süreçti. Özellikle Osmanlı Devletinin 19. yüzyılında dikkat çekilen kazalarından bir tanesi Kilis'teki pozisyonunu, durumunu ortaya koymayı arzu ediyorduk. Bu süreçte Kilis kazasının demografik, nüfus yapısını, idari ünitelerini, yöneticilerini, şehrin dinamiklerini, nasıl kırsal bir yapılanmaya sahip olduğunu müştemilatlı şekilde ortaya çıkarmaya çalıştık. Çok ilginç verilere ulaştık." şeklinde konuştu.

Pamuk, önemli sonuçlar elde ettiklerine değinerek, önemli bir eser ortaya çıkartmanın gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz