Sınır kent Kilis'te korana vakaları tavan yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sınır kent Kilis'te korana vakaları tavan yaptı

12.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:35

Sınır kent Kilis'te korana vakaları tavan yaptı Turuncu kategoride bulunan Kilis'te korona virüs vakalarının yükselişini sürdüğü kentte, vatandaşların tedbir almamaları nedeniyle şehrin çok yüksek riskli iller arasında yer alması bekleniyor.

Sınır kent Kilis'te korana vakaları tavan yaptı

KİLİS - Turuncu kategoride bulunan Kilis'te korona virüs vakalarının yükselişini sürdüğü kentte, vatandaşların tedbir almamaları nedeniyle şehrin çok yüksek riskli iller arasında yer alması bekleniyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçen hafta yüzde 139 artarak, yüzde 163'e yükselen vakalar nedeniyle yüksek riskli iller arasındayken çok yüksek riskli iller arasında yer alması bekleniyor. Tüm uyara ve alınan tedbirlere rağmen Kilis'te yükselen vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. Kilis Valiliği filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaya devam ediyor.

Sınır kent Kilis'te korana vakaları tavan yaptı
Sınır kent Kilis'te korana vakaları tavan yaptı
Sınır kent Kilis'te korana vakaları tavan yaptı
Sınır kent Kilis'te korana vakaları tavan yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sınır kent Kilis'te korana vakaları tavan yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:37:03. #1.14#
title