28.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:02

Sınır karakoluna havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı

Terör örgütü sınır karakoluna havanla saldırdı

Saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı

ŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün Suriye sınırından bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakoluna havanla düzenlediği saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/YPG terör örgütü tarafından gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakoluna havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırıda Tankçı Uzm.Çvş. Şevket Tekin ile Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskin şehit düşerken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı. Saldırının gerçekleştiği Ayn İsa bölgesi topçu atışlarıyla vuruldu.

Kaynak: İHA