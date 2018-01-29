Suriye Tarafından Mardin'deki Sınır Karakoluna Ateş Açan 2 terörist Öldürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sınır karakoluna, dün gece saatlerinde Suriye tarafından PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Tank ve obüslerle ateş altına alınan bölgede, 2 terörist öldürüldü.

SALDIRININ İSTİHBARATI ÖNCEDEN ALINDI

Türk Silah Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sınır birlikleri ve istihbarat birimleri, Suriye'nin Derbesiye bölgesinde faaliyet gösteren PKK/YPG'li teröristlerin sınır birliklerine saldırı düzenleyecebileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır birliklerinde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MİSLİYLE KARŞILIK VERDİ

Dün gece Suriye'nin Derbesiye bölgesinden Kızıltepe Akdoğan Hudut Karakolu'na taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe, güvenlik güçleri misliyle karşılık verdi. Saldırının yapıldığı bölge, tank ve obüslerle ateş altına alındı. PKK/YPG'ye ait hedefler imha edilirken, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.