Sınır kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi
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Sınır kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi

Sınır kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'teki Karkamış Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir minibüste 13 adet uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gaziantep'teki Karkamış Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir minibüste 13 adet uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir minibüsü durdurdu. Gümrük muhafaza memurlarınca araçta yapılan aramada 13 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 22 adet şarjör ile 195 adet mermi ele geçirildi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Sınır kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi
Sınır kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi
Sınır kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi
Sınır kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi
Sınır kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi
Sınır kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sınır kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi - Haberler
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