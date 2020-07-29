Sınır kapısında tarihi eser operasyonu Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren bir kişinin eşyaları arasında tarihi eser olan 2 adet cezve, 2 adet ibrik ve 1 adet taş topaç ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren bir kişinin eşyaları arasında tarihi eser olan 2 adet cezve, 2 adet ibrik ve 1 adet taş topaç ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren Suriye uyruklu bir kişinin valizinde eşyaların arasına gizlenmiş vaziyette tarihi eser olan 2 adet cezve, 2 adet ibrik ve 1 adet taş topaç ele geçirildi.

Kilis Müze Müdürlüğü tarafından yapılan ön incelemede söz konusu eşyaların tescile tabi etnografik nitelikte müzelik değerde eşya olduğu alınması üzerine tarihi eserler Kilis Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yurda tarihi eserleri sokmaya çalışan Suriyeli ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA