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Sınır kapısında mermi operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sınır kapısında mermi operasyonu

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısında Türkiye'den Suriye'ye giden bir araçta yapılan aramada 31 bin 950 adet mermi ele geçirildi.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısında Türkiye'den Suriye'ye giden bir araçta yapılan aramada 31 bin 950 adet mermi ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek üzere Öncüpınar Gümrük Sahasına gelen bir araç x-ray taramasına alındı. Aracın sağ ve sol ön koltuk altında, bagaj kesiminin sağ ve sol duvarları ile stepne içerisinde 25 bin adet 9 milimetre çapında mermi ve 7,65 mili metre çapında 6 bin 950 adet olmak üzere toplam 31 bin 950 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen mermilerin değeri 90 bin TL olduğu Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - KİLİS

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