Sınır kapısında bir tırda yangın tüplerine gizlenmiş 20 kilogram eroin ele geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısında bir tırda yangın tüpleri içerisinde gizlenmiş 20 kilo eroin bulundu.

Hamzabeyli Sınır Kapısında bir tırda yangın tüpleri içerisinde gizlenmiş 20 kilo eroin bulundu.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çıkış yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısına gelen bir tıra operasyon düzenledi.

Tırda yapılan aramada 2 yangın tüpü içerisine gizlenmiş 20 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayın ardından tır sürücüsü İ.H.T, gözaltına alındı.

Kaynak: AA