Sınır kapısında 800 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren bir kamyonda yapılan aramada, 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren bir kamyonda yapılan aramada, 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Karkamoş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak sigaranın imha edileceği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA