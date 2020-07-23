Sınır kapısında 770 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren bir kamyonda yapılan aramada, 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.
23.07.2020 14:36 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:05
Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren bir kamyonda yapılan aramada, 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Karkamoş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir kamyon durdurdu. Kamyonun gizli bölmelerinde yapılan aramada 770 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak kamyon sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak sigaranın imha edileceği bildirildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA