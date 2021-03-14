Sınır Kapısında 3 tabanca yakalandı

Gazantep'in Karkamış Sınır Kapısında bir tır sürücüsünün üzerinde yapılan aramada 3 tabanca ele geçirildi.

Gazantep'in Karkamış Sınır Kapısında bir tır sürücüsünün üzerinde yapılan aramada 3 tabanca ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir tırı durdurdu. Tır şoförünün üstünde bel bölgesine sarılı vaziyette 3 adet tabanca ele geçirildi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı