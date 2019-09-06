Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası yakalandı

06.09.2019 23:10

Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türk vatandaşı H.G'nin kullandığı tırda arama yapıldı.

Aramada aracın dorse kısmındaki sol yemek dolabında pizza kutularının içine gizlenmiş 2 bin 500 su kaplumbağası bulundu.

Kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.

H.G hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen su kaplumbağalarının gümrüklenmiş değerinin 141 bin 600 lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA