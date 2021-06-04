Sınır kapısında 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Sınır kapısında 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sınır kapısında 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren bir tırda yapılan aramalarda 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren bir tırda yapılan aramalarda 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan operasyonda ele geçirilen kaçak sigaraların miktar bakımın son zamanlarda ele geçirilen en yüksek kaçak sigara miktarı olduğu öğrenildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir tırı risk kriterleri çerçevesinde X-ray taramasına aldı. X-ray cihazı, tütün detektör köpeği ve gümrük personeli tarafından yapılan aramalarda tırın kasasına gizlenmiş halde 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan operasyonda ele geçirilen 14 bin 720 paket kaçak sigaranın miktar bakımın son zamanlarda ele geçirilen en yüksek kaçak sigara miktarı olduğu öğrenildi

Operasyon sonucu ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, tır sürücüsü de gözaltına alındı. - KİLİS

Sınır kapısında 14 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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