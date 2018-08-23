Sınır Kapılarındaki Kuyruklar Devam Ediyor

Yıllık izinleri biten gurbetçilerin dönüş yoluna geçmesiyle Avrupa'ya açılan sınır kapılarında oluşan yoğunluk devam ediyor.

Hafta başında yaşadıkları ülkede olmak isteyen yüzlerce Avrupa'da yaşayan Türk, çıkış yapmak için Edirne'ye geldi.

Türk gümrüğünde işlemleri kısa sürede bitmesine rağmen ülkesine giren araçları herhangi kaçakçılık olasılığına karşı tek tek arayan Bulgaristan'ın bu uygulaması gümrüklerde birikmelere neden oldu, yoğun gelişlerle bu yoğunluk gümrük kapıları dışına taştı.

Kapıkule'de bazı alanlarda dörderli beşerli olmak üzere 6 kilometre kuyruk oluştu. Diğer sınır kapılarında da araç kuyrukları 1'er kilometrenin üzerine çıktı.

Takviye personelle çalışan hem gümrük personeli hem de Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları önlemlerle gurbetçilerin daha az zahmetle kuyruğu geçmeleri için çaba sarf ediyor.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Edirne Valiliği de su dağıtımı ve seyyar tuvalet hizmeti ile kuyruktaki vatandaşlara yardımcı oluyor.

Uzun süredir kuyrukta bekleyen vatandaşlar bir an önce soruna çözüm bulunmasını istedi.