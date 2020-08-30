Sınır kapılarında kuyruğun ucu görünmüyor, günlerdir bekliyorlar
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Sınır kapılarında kuyruğun ucu görünmüyor, günlerdir bekliyorlar

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometreye, Kapıkule Sınır Kapısında ise 4 kilometreye ulaşan tır kuyrukları sebebiyle, ortalama 70-80 saat sıra beklediklerini öne süren tır şoförleri, Bulgaristan'ın sınır kapılarında yetersiz personel çalıştırmasına isyan etti.

Sınır kapılarında kuyruğun ucu görünmüyor, günlerdir bekliyorlar
30.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:42

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometreye, Kapıkule Sınır Kapısında ise 4 kilometreye ulaşan tır kuyrukları sebebiyle, ortalama 70-80 saat sıra beklediklerini öne süren tır şoförleri, Bulgaristan'ın sınır kapılarında yetersiz personel çalıştırmasına isyan etti.

Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı unvanını elinde bulunduran Kapıkule Sınır Kapısında tır kuyruğu 4 kilometreye ulaştı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da tır kuyruğunun ucu bucağı görünemez hal alıp 15 kilometreye ulaştı.

Yıllardır aynı sorun, tır şoförleri isyan etti

Bulgaristan'ın sınır kapılarında yetersiz personel çalıştırması sebebiyle tır kuyruklarının oluştuğu belirtilirken, günlerdir ihracat yüklerini yurt dışına götürmek için yollarda bekleyen tır şoförleri, mevcut durumun yıllardır aynı olduğunu söyledi.

"Ortalama 72-80 saat sıra bekleyeceğiz"

Kapıkule Sınır Kapısı yolunda 26 saattir beklediğini söyleyen İstanbul'dan gelen ve Belçika'ya gidecek olan tır şoförü, Bulgaristan'a geçmek için ortalama 72-80 saat sıra bekleyeceğini ifade etti.

"10 saatte 2-3 kilometre gidiyoruz"

Tır kuyruğunda sıranın 10 saatte 2-3 kilometre ilerleyebildiğini söyleyen başka bir tır şoförü de, sıcak havada zorlandıklarını belirterek, "Klima açsak mazot yakıyor klima açmasak biz yanıyoruz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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