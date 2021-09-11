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Sınır Kapılarında düzensiz göçle mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Ekonomi

Sınır Kapılarında düzensiz göçle mücadele sürüyor Ticaret Bakanlığı tarafından sınır kapılarına gönderilen genelge ile gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerinin titizlikle incelenerek tedbirlerin artırılması ve görevli tüm personelin teyakkuzda olması istendi.

Sınır Kapılarında düzensiz göçle mücadele sürüyor

KİLİS - Ticaret Bakanlığı tarafından sınır kapılarına gönderilen genelge ile gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerinin titizlikle incelenerek tedbirlerin artırılması ve görevli tüm personelin teyakkuzda olması istendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle birlikte, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimlerde genelge uygulanmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı genelgesine göre, artan düzensiz göç hareketliliği dikkate alınarak, ülkenin bu durumdan gerek hedef gerekse transit ülke olarak olumsuz etkilenmemesini teminen, ilgili gümrük kapılarında tüm önlemlerin alınması istendi. Genelgede, teknik cihaz, bilgi sistemleri ve insan kaynağından azami ölçüde faydalanılması gerektiği bildirildi.

Tüm gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerinin titizlikle incelenerek tedbirlerin artırılması, görevli tüm personelin teyakkuzda olması istenirken, Gümrük Kapılarında alınması gereken tedbirler ise şöyle sıralandı, "Gümrüklü sahaların güvenlik kameralarıyla 7 gün 24 saat kesintisiz takibinde hassasiyet gösterilerek kontrolsüz girişler önlenecek. Türkiye gümrük bölgesine giren veya çıkan taşıtlar düzensiz göç girişimleri yönüyle de risk analizine tabi tutulacak. Yapılacak risk analizlerinde taşıt sahibi, işleticisi veya şoförüyle bulunması halinde taşıtta yer alan eşyanın alıcı veya göndericisinin daha önce göçmen kaçakçılığı suçunu işleyip işlemediği dikkate alınacak. Yapılan analizler doğrultusunda öncelikle temassız tespit teknolojileri ve uygun teknik cihazlar kullanılarak tarama, inceleme ve fiziki kontroller gerçekleştirilecek. Araçta taşınan canlıların ürettiği karbondioksiti algılayan ölçüm cihazları azami derecede kullanılacak. Araç sürücüsünün araçta insan ve canlı hayvan taşınmadığına ilişkin yazılı beyanını müteakip riskli görülen araçlar taranacak. Tarama esnasında düzensiz göçmen tespiti halinde işlem ivedilikle durdurularak, taşıtın arama hangarına sevk edilmesi ve arama işlemlerinin titizlikle yürütülmesi sağlanacak. Kontroller esnasında ihtiyaç duyulacak teknik sistem ve cihazların kullanımında eğitim alan personel görevlendirilecek. Gümrük işlemlerinde görevli personelin düzensiz göç hareketleri konusunda farkındalığını artırmaya yönelik tedbirler alınacak. Tespit edilen düzensiz göçmenlere ilişkin iş ve işlemler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda yürütülecek. Gümrüklü sahalarda tespit edilen düzensiz göçmenlerle ilgili işlemler yürütülürken Korona virüs salgını kurallarına titizlikle uygulanması istendi".

Sınır Kapılarında düzensiz göçle mücadele sürüyor

Sınır Kapılarında düzensiz göçle mücadele sürüyor

Sınır Kapılarında düzensiz göçle mücadele sürüyor

Sınır Kapılarında düzensiz göçle mücadele sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Ekonomi Haberleri
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