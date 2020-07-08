Sınır kapılarına "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" geliyor
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Sınır kapılarına "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tırlar için oluşturulan "Randevulu Sanal Sıra Sistemi"nin uygulanmasına ilk olarak Kapıkule Gümrük Kapısı'nda başlanacak.

08.07.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:02

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tırlar için oluşturulan "Randevulu Sanal Sıra Sistemi"nin uygulanmasına ilk olarak Kapıkule Gümrük Kapısı'nda başlanacak.

Sistem sayesinde yurt dışına yük taşıyan tır sürücüleri, sınır kapısında sıranın kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek, böylece gümrük kapıları önünde bekleme yapmadan yurt dışına çıkış yapabilecek.

Şirketler de ihracat beyannamesini sistem üzerinden online dolduracak. Sistem sayesinde ihracat hızlanacak.

Randevulu Sanal Sıra Projesi, ilk olarak Kapıkule Sınır Kapısı'nda hayata geçirilecek.

Tır sürücüleri, cep telefonundan Bakanlığın web sitesine ulaşarak, sınırdan geçmek istedikleri tarihi ve saati girip randevulu sıra sistemiyle geçiş yapacak.

LED panellerde sırası gelen ilan edilecek ve şoförün cep telefonuna da mesaj gönderilecek.

Pilot uygulaması Kapıkule'de yapılacak sistem daha sonra da yine Edirne'deki bir diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli'de uygulanacak.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda sistemin kurulum çalışmalarına başlandı. Tır parkına sürücülerin online randevu alacağı makineler yerleştirildi. Uygulamanın bir haftaya kadar devreye girmesi planlanıyor.

Tır sürücüleri geçişlerin hızlanacağını düşünüyor

Tır şoförü Cemil Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistem sayesinde tırcıların sınırdan çıkış saatlerini bileceklerini ve boşuna sırada beklemeyeceklerini söyledi.

Randevulu Sanal Sıra Sistemi'ni memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Derman, "Artık sıralarda beklemeyeceğiz, çıkış saatimizi bilmiş olacağız. Ona göre işimizi bileceğiz. Sırada beklemenin önü kesilecek." dedi.

Tır sürücüsü Ahmet Korkmaz, sistemin daha önce yaşanan sıkıntıların önüne geçeceğini söyledi.

Özellikle bozulabilir mallar taşıdıklarında sıra beklemenin sorunlara yol açtığını belirten Korkmaz, "Yurt dışına çıkışlarımız daha sistemli olacak. Bozulabilir mallar taşıyoruz. Bu sistemle müşteriye ne zaman ulaşacağımızı söyleriz. Arada yaşanan sıkıntıların önüne geçeriz. Şoför arkadaşlar için çok faydalı bir sistem olacak." diye konuştu.

Sürücü Ali Altuncu da bu sistemin işe yarayacağını, teknolojinin de desteğiyle tırcıların sırada beklemeden geçiş yapacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Randevulu Sanal Sıra Projesi'nin pilot bölge olarak bu ay itibarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nda başlayacağını açıklamıştı.

Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor

Kaynak: AA

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