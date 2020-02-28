Sınır kapıları mültecilere açıldı
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Sınır kapıları mültecilere açıldı

İdlib'deki alçak saldırının ardından sınır kapıları açıldı.

28.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:27
Sınır kapıları mültecilere açıldı

'deki alçak saldırının ardından sınır kapıları açıldı. 'ya yoğun göçmen akını başladı.

Türkiye, kara ya da deniz yoluyla mültecilerin Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Mülteci politikamız aynı ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" dedi. Alınan kararın ardından göçmenler, ve 'a gidebilmek için harekete geçti. Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan göçmenler Yunanistan'a gitmek için göçmenler Edirne'ye akın etmeye devam ediyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen mültecilerin sayısı giderek artıyor.

GÖÇMENLER AVRUPA YOLUNDA İLERLİYOR Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler,Avrupa yolunda ilerliyor. Yunanistan'ın Midilli Adası'na botla geçmek isteyenler de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesini tercih ediyor.Ayvacık sahilinde de mülteci yoğunluğu yaşanıyor. Göçmen akınının yaşandığı bir diğer il ise İzmir. Dikili ilçesinde bir araya gelenler, Yunanistan'a geçiş yapmak için parayla bot alıyor. Hedef ise Yunanistan.

Megakent İstanbul'da da mülteci hareketliliği yaşanıyor. Zeytinburnu'nda toplanan grup, önce 15 Temmuz Demokrasi otogarına ardından Edirne'ye gidiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA


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: Sınır kapıları mültecilere açıldı
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