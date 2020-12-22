Sınır illerinin valileri online olarak toplandı
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Sınır illerinin valileri online olarak toplandı

22.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:38
Sınır illerinin valileri online olarak toplandı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa valileri, emniyet müdürleri ile jandarma komutanlarının katılımıyla video konferans ile Suriye Görev Gücünün çalışmaları değerlendirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa valileri, emniyet müdürleri ile jandarma komutanlarının katılımıyla video konferans ile Suriye Görev Gücünün çalışmaları değerlendirildi.

Daha önce Kilis Valiliği görevinde de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 4 ilin Jandarma Komutanları ile Emniyet Müdürlerinin katılımıyla Suriye Görev Gücü kapsamında yürütülen danışmanlık faaliyetleri video konferans yoluyla değerlendirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Suriye Görev Gücü kapsamında Bakanlığımızca yürütülen danışmanlık faaliyetlerini Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa valilerimiz, emniyet ve jandarma yöneticilerimiz ve merkezden arkadaşlarımızla video konferans yoluyla değerlendirdik. Arkadaşlarımızın gayretlerine müteşekkiriz" dedi. - KİLİS

Sınır illerinin valileri online olarak toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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