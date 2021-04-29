Sınır ili Kilis'te tam kapanma öncesi yoğunluk
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Sınır ili Kilis'te tam kapanma öncesi yoğunluk

Sınır ili Kilis'te tam kapanma öncesi yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de tam kapanma öncesi çarşılarda yoğunluk yaşandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de tam kapanma öncesi çarşılarda yoğunluk yaşandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanacak tam kapanma öncesi Türkiye genelinde olduğu gibi Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de vatandaşların alışveriş yapması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde tüm kavşaklarda tedbir alarak, trafik akışının hızlı olması ve insanların evlerine güvenli bir şekilde gitmesi için canla başla çalışıyor. - KİLİS

Sınır ili Kilis'te tam kapanma öncesi yoğunluk
Sınır ili Kilis'te tam kapanma öncesi yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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