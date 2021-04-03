Kilis sessizliğe büründü
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Kilis sessizliğe büründü

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | Güncel

Kilis sessizliğe büründü Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan yüksek riskli bulunan 58 ilden biri olan Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürerken, denetimler de sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

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Kilis sessizliğe büründü

KİLİS - Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan yüksek riskli bulunan 58 ilden biri olan Kilis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürerken, denetimler de sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında 58 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de vatandaşlar kurallara uyuyor. Kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde uygulamalarını sıklaştırdı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında kurallara uymayan vatandaşlara yaptırım uyguladı.

Kısıtlamadan muaf olan tatlıcılar başta olmak üzere gıda sektöründeki esnaf da iş yerlerini açarak paket servisi hizmetini sürdürmeye devam ediyor.

Kilis sessizliğe büründü
Kilis sessizliğe büründü
Kilis sessizliğe büründü
Kilis sessizliğe büründü
Kilis sessizliğe büründü
Kilis sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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