Sınır ili Kilis'te "kademeli normalleşme" başladı
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Sınır ili Kilis'te "kademeli normalleşme" başladı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | Sağlık

Sınır ili Kilis'te "kademeli normalleşme" başladı KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te esnaflar "Tam kapanmanın" sona ermesinden sonra "kademeli normalleşme" kapsamında iş yerlerini açarken, caddelerde vatandaş yoğunluğu yaşandı.

Sınır ili Kilis'te "kademeli normalleşme" başladı

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te esnaflar "Tam kapanmanın" sona ermesinden sonra "kademeli normalleşme" kapsamında iş yerlerini açarken, caddelerde vatandaş yoğunluğu yaşandı.

Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.00 itibariyle sona erdi. 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" döneminin başlaması nedeniyle Kilis'teki esnaf sabah saatlerinde iş yerlerini açtı. Vatandaşların sokağa çıkmasıyla yaya ve araç yoğunluğu yaşandı. Sınır ili Kilis'te iş yerlerinin çoğu açılırken, vatandaşlar çarşıya çıkarak alışveriş yaptı.

Sınır ili Kilis'te 'kademeli normalleşme' başladı
Sınır ili Kilis'te 'kademeli normalleşme' başladı
Sınır ili Kilis'te 'kademeli normalleşme' başladı
Sınır ili Kilis'te 'kademeli normalleşme' başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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