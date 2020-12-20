Sınır ilçesinde uygulama yapan polislere çorba ikramı
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Sınır ilçesinde uygulama yapan polislere çorba ikramı

20.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:31
Sınır ilçesinde uygulama yapan polislere çorba ikramı

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Ceylanpınar'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polislere yerel basın mensupları tarafından çorba ikram edildi.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Ceylanpınar'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polislere yerel basın mensupları tarafından çorba ikram edildi.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisler tarafından yoğun denetimler yapıldı. Kontrol noktalarında duran polis ekipleri, araçları durdurup içerisinde bulunanların kimliklerini sorguladı. Gece boyunca devam eden uygulamalarda ilçedeki yerel basın mensupları, çorba yapıp polislere dağıttı. - ŞANLIURFA

Sınır ilçesinde uygulama yapan polislere çorba ikramı
Sınır ilçesinde uygulama yapan polislere çorba ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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